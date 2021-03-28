Büro Memur-Sen Siirt Şube Başkanlığına yeniden Sabahattin Erbey seçildi

Büro Memur-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Büro Memur-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sendika binasında düzenlenen kurulda, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Sabahattin Erbey, yeniden şube başkanı seçildi.

Erbey, kendisine oy veren tüm delegelere teşekkür ederek, "Türkiye'nin en büyük sendikası olan Memur-Sen bünyesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz