Büro Memur-Sen'in Talebi Karşılık Buldu

Büro Memur-Sen, Adalet Bakanlığı Kurum İdari Kurulu toplantılarında gündeme getirdiği 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele becayiş (karşılıklı yer değişikliği) suretiyle atanması taleplerinin karşılık bulduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili Büro Memur Sen'den yapılan yazılı açıklamada taşra teşkilatında görevli zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) karşılıklı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuruların 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet süresinin, bölgelere ilişkin puan tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanarak, her bir personelin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgileri, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA