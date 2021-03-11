Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "İstiklal Marşı bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy esareti asla kabul etmeyen milletimize cesaret vermek, duygularını harekete geçirmek üzere İstiklal Marşımızı yazmıştır. İstiklal Marşı, halkımızın bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bir asır önce bağımsızlığı için verdiği mücadelenin açık bir destanı olduğunu belirten Yazgan, Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek verilen mücadelenin zorluğunu ifade ettiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eser olduğuna vurgu yapan Yazgan, "Yurdumuzun birçok yeri düşman işgali altındayken halkımız kadını, erkeği, çocuğu ve askeriyle ülkemiz için zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için mücadele verirken, Mehmet Akif Ersoy milletimize cesaret vermek, duygularını harekete geçirmek üzere İstiklal Marşımızı yazmıştır. İstiklal Marşımız, milletimizin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulamaktadır" dedi.

Büro Memur-Sen olarak İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy'u, kahraman Türk milletinin bağımsızlık ruhunu nice 100 yıllara taşıyacak ve her daim diri tutacaklarının altını çizen Yazgan, "Omuzlarımızdaki bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünde İstiklal Marşımızın şairi, ilim, kültür ve fikir insanı Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı