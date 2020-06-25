Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan Vali Gürel'e ziyaret Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Yazgan, ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel de ziyaretleri için Yazgan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Memur-Sen Karabük Şube Temsilcisi Zeki Öz ve Büro Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Recep Başkaya da yer aldı.

Kaynak: AA