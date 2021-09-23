Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş'e ziyaret - Haberler
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Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş'e ziyaret

Büro Memur-Sen Erzurum Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

ERZURUM (İHA) - Büro Memur-Sen Erzurum Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Sendika çalışmaları hakkında bilgiler veren yönetim, seçildikten sonra kurum ziyaretleri yaptıklarını belirterek, üyelerle ilgili talep ve önerileri dile getirdiler.

Vali Memiş, Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi. - ERZURUM

Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş'e ziyaret

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Haber: Büro Memur-Sen Erzurum şubesinden Vali Okay Memiş'e ziyaret - Haberler
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