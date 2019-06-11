Büro Memur-Sen'den "yargı reformu"na tepki

Karabük'te bir araya gelen Büro Memur-Sen şubesi üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Büro Memur-Sen Şube Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, Karabük Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, 30 Mayıs'ta açıklanan yargı reformu strateji taslağında zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde ettiği yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı personelleri olarak bu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emekleri gözardı edilecek. Mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacak. Bu durum personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır."

Özdemir, adalet çalışanları olarak görevde yükselme sınavı ile elde edilen yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA