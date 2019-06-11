Büro Memur-Sen'den "yargı reformu" açıklaması

Büro Memur-Sen Siirt Şubesi, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reform Paketi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Büro Memur-Sen Siirt Şubesi Başkanı Sabahattin Erbey, yargı reformu ile zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılacağını ifade ederek, bu durumu üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşıladıklarını aktaran Erbey, şunları kaydetti:

"Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin göz ardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların imtihana tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü tayini, tecrübe eksikliği yüzünden aksamalara sebep olacak ve personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır."

Kaynak: AA