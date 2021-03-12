Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki Kamu Görevlilerine Promosyon Müjdesi

Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) banka promosyon anlaşması yapıldı. Kurumdaki kamu görevlilerine tek seferde 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılacak. Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerine ödenmesini sağlamıştık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerimizin daima yanında olduğumuzun göstergesidir" dedi.

Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki kamu görevlilerine banka promosyon müjdesi geldi. Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu TÜİK'de banka promosyon anlaşması için toplantı yapıldı. Toplantıya Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu, kurum ve banka yetkilileri katıldı.

Büro Memur-Sen yetkili sendika olarak toplantıda verdiği mücadeleyi kamu görevlilerinin lehine sonuçlandırdı ve anlaşmaya varıldı. Büro Memur-Sen, TÜİK ve Halk Bankası arasında imzalanan protokol gereği, TÜİK çalışanlarına 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılmasına karar verildi. 3 yıllığına yapılan protokole göre banka promosyonu, TÜİK'deki yaklaşık bin 250 kamu görevlisine tek seferde ödenecek. Promosyon, 15-18 Mayıs tarihleri arasında kamu görevlilerinin hesabına yatırılacak.

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Yapılan anlaşmanın Büro Memur-Sen'in kararlı duruşu sonucunda kamu görevlilerinin lehine sonuçlandığını kaydeden Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Sendika olarak daima kamu görevlilerimizin yanındayız ve onların hakları için mücadele ediyoruz. Bilindiği gibi kamu görevlilerine banka promosyonu ödenmiyordu. Büro Memur-Sen olarak açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerimize ödenmesini sağladık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen'in gücünün, kararlılığının ve kamu görevlilerinin daima yanında olduğunun göstergesidir. Bizim gücümüz kamu görevlilerimizdir. Kamu görevlilerimizden aldığımız bu gücü, yine kamu görevlilerimizin hakları ve refahı için kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Yatırılacak banka promosyonunun şimdiden TÜİK'deki tüm kamu görevlilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı