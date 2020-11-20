Büro Memur-Sen'den "İzinler silinmesin, seneye devredilsin" talebi
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Büro Memur-Sen'den "İzinler silinmesin, seneye devredilsin" talebi

20.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:13
Büro Memur-Sen'den

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Covid-19 sürecinde yaşanan olağanüstü gelişmeler sebebiyle kamuda görevli olanların izinlerinin kaldırılması sonrası doğan mağduriyetin telafisi için kullanılmayan izinlerin 2021 yılına devredilmesini istedi.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Covid-19 sürecinde yaşanan olağanüstü gelişmeler sebebiyle kamuda görevli olanların izinlerinin kaldırılması sonrası doğan mağduriyetin telafisi için kullanılmayan izinlerin 2021 yılına devredilmesini istedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu kamu görevlilerinin izinlerin kaldırılması, kullanamaması sebebiyle yaşanacak hak kaybına dikkat çekerek, kullanılmayan izinlerin 2021 yılına devredilmesini istedi. Kamu görevlilerinin Covid-19 pandemi süreci başladığından bugüne gerek uzaktan çalışarak, gerekse vardiyalı fiziksel çalışma koşullarıyla işini aksatmadan yerine getirdiğini belirten Yazgan, "657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu personelin Covid-19 pandemisi nedeniyle iradeleri hilafına kullandırılmayan yıllık izinlerinin dinlenme hakkının temel hak ve özgürlüklerden olması ve söz konusu kamu görevlilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bir sonraki yıla (2021 yılı) devredilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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