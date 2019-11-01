Büro Memur-Sen'den "ebeveynden çocuğa geçen memurluk" iddialarına tepki

01.11.2019 16:56

Büro Memur-Sen, "Büro Memur-Sen'in herhangi bir kurumda ya da kurulda 'ebeveynden çocuğa geçen memurluk' gibi bir düzeni düşündüğünü iddia etmek gerçeğe gözleri kapatmak, muhatabın beyanını yok saymaktır" açıklamasında bulundu.



Büro Memur-Sen, "Sendikacı emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi", "Babadan oğula memurluk", "Aile boyu iş istediler" iddialarına açıklık getirdi. Büro Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "4688 sayılı Kanun çerçevesinde kamu görevlileri sendikaları ile teşkilatlandıkları kurumlar arasında yılda iki kez olmak üzere toplanan Kurum İdari Kurulları gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kurum toplantılarında kamu görevlilerinin çalışma koşulları ile kanunların eşit uygulanması konuları üzerinden taraflar görüştürülmekte ve uzlaşılan konular kurul tutanağı olarak rapor edilmektedir. Bu kapsamda sendikamızın yetkili olduğu TBMM'de görev yapan kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini de yansıtacak şekilde TBMM Genel Sekreterliği ile sendikamız arasında gerçekleştirilmesi gereken Kurum İdari Kurulunun ikincisi 25 Ekim 2019 tarihinde toplanmıştır. Söz konusu toplantıda sendikamız görüşlerine esas olmak üzere 15 Nolu Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan KİK'e sunulacak talepler, TBMM bünyesinde görev yapan kamu görevlilerinin istek, beklenti ve eleştirilerini de esas alarak hazırlanmış ve anılan kurum toplantısında sendikamızı temsil eden 15 Nolu Şube Başkanlığımız yöneticilerince yazılı ve sözlü olarak da ilgili kamu idaresinde aktarılmıştır. Söz konusu kurul toplantısının gerçekleşmesinden yaklaşık bir hafta sonra haber siteleri üzerinden yayın yapan medya kuruluşları KİK'te sunulan taleplerimizden biri esas alınarak sendikamız, mücadelemiz, talebimiz ve emeğimiz hakkında kamuoyu nezdinde olumsuz kanat oluşturmaya yönelik haber içerikleri oluşturulmaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.



Büro Memur-Sen yetkilileri, "Sendikacı emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi", "Babadan oğula memurluk", "Aile boyu iş istediler" şeklinde başlıkları talebin içeriği, gerekçesi, hedef ve niyetiyle ilgisiz başlıklar olarak gördüklerini belirterek, bu konuda toplumun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapıldığını ifade etti. Açıklamada, "Söz konusu KİK toplantısındaki haberlere konu olan talebin içeriği ve gerekçesi ile birlikte incelendiğinde görülecektir ki geçmişte yapılan uygulamalar sayılmak suretiyle TBMM'de görev yapan kamu görevlilerinin ilave mali imkanlar (emekli ikramiyesinin artırımlı ödenmesi gibi) elde edilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle gerekçe kısmında yer alan TRT örneği üzerinden de talebin nihai amacı artırımlı emeklilik ikramiyesini sağlamak olduğu kuşkusuzdur. 'Çocuklarını işe almak' şeklindeki söylem, emekli olan kamu görevlilerine yönelik, geleceğe yönelik değil, geçmişte yapılan bir uygulama olarak dile getirilmiştir. Konfederasyonumuz Memur-Sen ve sendikamız Büro Memur-Sen bugünden geriye bakıldığında seçme sınavının uygulamasını, görevde yükselme sınavı ile hakkettiği kadroya atanmasını, mülakat sisteminin kaldırılmasını, kamuda liyakatin esas alınmasını, ayrımcılık ya da ayrıcalık ihtimali oluşturan bütün karar ya da kuralların kamu personel sisteminden temizlenmesini teklif ve talep etmekte ısrarcı olmuştur. Durum bu iken, Büro Memur-Sen'in herhangi bir kurumda ya da kurulda 'ebeveynden çocuğa geçen memurluk' gibi bir düzeni düşündüğünü iddia etmek gerçeğe gözleri kapatmak, muhatabın beyanını yok saymaktır. Bütün kamuoyunun bilmesini isteriz ki, biz emeğin ve ekmeğin her hal ve şartta memur olurken memurluk yapılırken ve memurluktan ayrılırken alın terinin temizliğinden yana olduğumuzu belirtiriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA