Büro Memur Sen'den Başsavcıya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büro Memur Sen'den Başsavcıya ziyaret

Büro Memur Sen Muğla İl ve Milas İlçe Yönetimi, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büro Memur Sen'den Başsavcıya ziyaret
27.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:37

Büro Memur Sen Muğla İl ve Milas İlçe Yönetimi, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında kamu çalışanlarının çalışma koşulları ve beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Büro Memur Sen Muğla İl Temsilcisi Murat Arslan ve Milas Temsilcisi Ramazan Şimşek, sendika yönetim kurulu üyeleri Ahmet Tayfun Kutun, Mustafa Albayrak, işyeri temsilcisi Şükrü Sülük eşliğinde Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında pandemi sürecinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başsavcı Yapar, sendika temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var Haber
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Seda Sayan Buse Varol Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Büro Memur Sen'den Başsavcıya ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 14:49:56. #1.15#
title