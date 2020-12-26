Büro Memur-Sen, 4/B sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti
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Büro Memur-Sen, 4/B sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti

26.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:47
Büro Memur-Sen, 4/B sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti

Büro Çalışanları Sendikası (Büro Memur-Sen), süresiz 4/B sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istedi.

Büro Çalışanları Sendikası (Büro Memur-Sen), süresiz 4/B sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istedi.

Büro Memur-Sen tarafından Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvuruda, kamuda sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 4/B maddesi kapsamında istihdam edildiği ve sözleşmelilerin en son Haziran 2013'te kadroya alındığı belirtildi. Kadrolu personel ile sözleşmeli personel arasında ise aynı işi yapmalarına karşın hakları konusunda farkların olduğuna dikkat çeken açıklamada, kadrolu memurun görevde yükselme sınavına girebilirken, sözleşmeli personelin giremediği ifade edildi. Sözleşmeli personelin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, kadrolu memurun eşi özel sektörde olsa dahi eş durumu mazeret tayin hakkı olduğunu, sözleşmeli personelin bu hakkının verilmediği belirtildi. Ayrıca kadrolu memurun kullanılmayan yıllık izni bir sonraki yıla aktarılabiliyorken, sözleşmeli personelin yine bu hakkının olmadığı, kadrolu memura tayinlerde harcırah verilirken, sözleşmeliye verilmediğine dikkat çekildi. Yazılı başvuruda, "Büro hizmet kolu kapsamındaki bakanlıklar ve kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve ilgili kanunların revize edilerek tüm haklarının kadrolu personelin mali, sosyal ve özlük hakları ile eşitlenmesi hususunda gereğinin yapılmasını bekliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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