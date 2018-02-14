Burnunuzu Kusurlarıyla Sevin!

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, "Yüze oranlı, 'güzel' bir burun; dikkati çekmeyen ve ifadenin en önemli parçası olan gözleri öne çıkarandır" diyor.

ÖNCE GÖZLER VE DUDAKLAR FARK EDİLMELİ

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, doğal görüntüden uzaklaşmadan yapılmış burunlardan yana olduğunu belirterek şu açıklamaları yapıyor: "Burun; nefes ve koku almak, havanın kalitesinin düzenlenmesi gibi pek çok fonksiyonun yanında yüzün tam orta yerinde bulunarak başka organlarda olmayan bir özelliğe de sahip: Yüzün simetrisini sağlamak. Yüzün ifadesinin fark edilmesi istenen en önemli parçası tabii ki dudaklar ve gözler iken, burun aslında çok da fark edilmemek ister. Çene, elmacık kemikleri, gözler, kaşlar ve yüzün genel oranlarına uygun bir burun aslında dikkati kendine değil, gözlere yönlendirir."

YAPAY GÖRÜNÜME SEBEP OLUR

"Burun estetiğinde yıllardır pek çok teknik ve trendler gelişiyor, değişiyor. Ancak bazen de sonuç, 'estetikli', ameliyat olduğu çok belli olan ve dikkati kendine çeken burunlar olabiliyor" diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, "Yüzün en dikkat çekici noktasının burun olması, yüzün genel yapısına çok uygun olmayan yapay görünüme sebep olur. Daha da önemlisi dikkati olması gerektiği gibi gözlerden kendine çekerek, aslında ameliyatların amacı olan yüz ifadesini daha anlamlı, pozitif hale getirme işlevinden uzaklaştırabilir" diyerek uyarıyor.

GÜZEL YÜZ AHENGİ OLAN YÜZDÜR

"Her yüz özeldir" diyen Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar; "Yüzün sağ ve sol tarafları bile birbirinin aynısı olmayabilir. Tüm dünyada güzel olarak kabul edilen insanların yüzleri yakından incelendiğinde; burunlarının çok da dümdüz, burun sırtının kaydırak sırtı gibi, burun ucunun hokka gibi olmadığını görebilirsiniz. Ancak 'güzel' olarak kabul edilen insanların ortak özelliği; yüzlerindeki kusurlara rağmen yüzün bir ahengi olması ve dikkatin her zaman gözlerde olmasıdır" dedi.

BAŞKASININ BURNUNA ÖZENMEYİN!

"Gözlerin ruhun aynası olduğunu unutmamak gerekli. Burun estetiği ameliyatlarına baktığımızda tabii ki amaç her zaman daha düzgün, açıları, oranları ameliyat öncesine göre daha uyumlu bir burun yaratmaktır" diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, uyarıyor: "Ancak bu oranların herkes için ayrı olduğu göz önüne alınmalıdır. Başka birinde çok güzel olduğunu düşündüğünüz bir burun, sizin yüzünüzde olması gerekenden daha fazla dikkat çekerek ifadeyi bozabilir."

FOTOĞRAFLAR İLE DEĞERLENDİRME YAPILMALI

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar; "Burun ucu, alın-burun sırtı, dudak-burun ucu, burun kanat genişliği gibi oranlar, açılar mutlaka ameliyat öncesinde fotoğraflar ile değerlendirilmeli ve kişinin yüzüne ifadesine uygun olabilecek bir burun planlanmalıdır. İyi bir cerrahi sonuç; herkesin güzel olduğunu düşündüğü aynı standart burun değil, kişinin yüzüne, ifadesine olabildiğince uygun bir burun olmalıdır" diyerek burunların mümkün olduğunca doğal yapılmasından yana olduğunu da belirtti. "Yüze oranlı, 'güzel' bir burun; dikkati çekmeyen, ifadenin en önemli parçası olan gözleri öne çıkaran burundur. İnsanı özel yapan, yüze karakter katan küçük kusurların da değerini göz ardı etmemek gerekir."