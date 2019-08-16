Burnu bile kanamadı

Burnu bile kanamadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

16.08.2019 16:30
Burnu bile kanamadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Eskişehir kavşağında meydana gelen kazada, Cevrettin T. İdaresindeki 26 HN 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri araç sürücüsü herhangi bir yara almadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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