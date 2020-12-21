Burnley - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın diğer maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Wolverhampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Wolverhampton maçıdır. Peki Burnley - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BURNLEY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Burnley - Wolverhampton maçı 21 Aralık Pazartesi günü, bu akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

BURNLEY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Burnley - Wolverhampton maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

BURNLEY - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.