Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? 18 Ocak Burnley - Watford İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? 18 Ocak Burnley - Watford İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi?

Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? 18 Ocak Burnley - Watford İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İngiltere Premier Lig maçları tüm hızıyla devam ederken bazı maçlara erteleme kararı getirildi. Bu maçlardan birisi de Burnley - Watford maçı oldu. Peki, Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? Burnley - Watford İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı maçlar ertelendi. Peki, Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? Burnley - Watfordİngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi? Detaylar sizlerle...

Maç normalde bugün 18 Ocak Salı 2022 tarihinde saat 22:30 'da oynanacaktı. Fakat maçta erteleme kararı geldi.

Burnley - Watford maçı ev sahibi olan Burnley'in isteği üzerine ertelendi. Yapılan açıklamada Burnley'de sahaya çıkacak yeterli oyuncu olmadığından dolayı maçın ertelendiği belirtildi. Maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç ne zaman oynanacak bilinmiyor.

Maç, Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacaktı.

Haberler.com - Gündem

Premier Lig, Gündem, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title