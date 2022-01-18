Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? 18 Ocak Burnley - Watford İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi?

İngiltere Premier Lig maçları tüm hızıyla devam ederken bazı maçlara erteleme kararı getirildi. Bu maçlardan birisi de Burnley - Watford maçı oldu. Peki, Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? Burnley - Watford İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı maçlar ertelendi. Peki, Burnley - Watford maçı yok mu, ertelendi mi? Burnley - Watfordİngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi? Detaylar sizlerle...

BURNLEY - WATFORD MAÇI NE ZAMAN?

Maç normalde bugün 18 Ocak Salı 2022 tarihinde saat 22:30 'da oynanacaktı. Fakat maçta erteleme kararı geldi.

BURNLEY - WATFORD MAÇI NEDEN ERTELENDİ, MAÇ NEDEN YOK?

Burnley - Watford maçı ev sahibi olan Burnley'in isteği üzerine ertelendi. Yapılan açıklamada Burnley'de sahaya çıkacak yeterli oyuncu olmadığından dolayı maçın ertelendiği belirtildi. Maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç ne zaman oynanacak bilinmiyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAKTI?

Maç, Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacaktı.

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