Burnley - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Burnley - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:43
Burnley - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Tottenham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 6. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Tottenham maçıdır. Peki Burnley - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BURNLEY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Burnley - Tottenham maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Maç akşam 11'de başlayacaktır.

BURNLEY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Burnley - Tottenham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

BURNLEY - TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.

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