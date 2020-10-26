Burnley - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
26.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:43
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Tottenham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 6. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Tottenham maçıdır. Peki Burnley - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BURNLEY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Burnley - Tottenham maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Maç akşam 11'de başlayacaktır.
BURNLEY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Burnley - Tottenham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
BURNLEY - TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.