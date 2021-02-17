Burnley - Fulham maçı ne zaman saat kaçta? Burnley - Fulham hangi kanalda? Burnley - Fulham maçı şifresiz canlı şifresiz mi
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Burnley - Fulham maçı ne zaman saat kaçta? Burnley - Fulham hangi kanalda? Burnley - Fulham maçı şifresiz canlı şifresiz mi

17.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:04
Burnley - Fulham maçı ne zaman saat kaçta? Burnley - Fulham hangi kanalda? Burnley - Fulham maçı şifresiz canlı şifresiz mi

Premier Lig 'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Burnley - Fulham maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Burnley - Fulham maçı hangi kanalda? Burnley - Fulham maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Burnley - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta?

Premier Lig 'de büyük önem taşıyan maçta Burnley - Fulham maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Burnley – Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Burnley - Fulham maçı hangi kanalda, hakemi kim? Burnley - Fulham maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

BURNLEY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley - Fulham, İngiltere Premier Lig maçı 17 02 2021 Çarşamba günü oynanacak. S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:00.

BURNLEY - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley - Fulham maçı, S Sport, S Sport Plus, kanallarından canlı yayınlanacak.

BURNLEY - FULHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Burnley - Fulham maçını izlemek için S Sport, kullanıcısıolmalısınız.

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