Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı - Haberler Spor
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Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Burnley Kulübü, 9 senedir takımın başında bulunan 50 yaşındaki Dyche'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Watford ile başlayan İngiliz çalıştırıcı, 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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Haber: Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı - Haberler Spor
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