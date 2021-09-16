Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Burnley Kulübü, 9 senedir takımın başında bulunan 50 yaşındaki Dyche'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Watford ile başlayan İngiliz çalıştırıcı, 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri