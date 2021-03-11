Burma İnsan Hakları Ağı, Myanmar Ordusunun NLD'li Müslüman üyelerine yönelik zulmünü kınadı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar Ordusunun, Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) Müslüman üyelerini tutuklamasını, işkence yapmasını ve öldürmesini kınadı.

Londra merkezli BHRN'den yapılan yazılı açıklamada, ordunun darbenin başından bu yana sivil halka karşı terör kampanyası yürüttüğü, son haftalarda ise parti mensupları ve dinleri nedeniyle sivilleri hedef almaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, çoğu Müslüman olan NLD üyelerinin keyfi olarak tutuklandığı, işkence gördüğü ve öldürüldüğü vurgulanırken, bu ve protestoculara karşı işlenen suçların "insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması gerektiği belirtildi.

Myanmar'ın siyasi huzursuzluk zamanlarında Müslümanları özellikle hedef almak gibi bir geçmişe sahip olduğuna değinilen açıklamada, darbe sürecinin de bundan farklı olmadığına dikkat çekilerek "Müslüman NLD üyeleri, muhalefete yönelik saldırı dalgasının parçası olarak faşist rejim tarafından öldürülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun müdahalesi ve sivil itaatsizlik eyleminde bulunan göstericilere destek olmaması halinde durumun kötüleşmeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Myanmar ordusunun muhaliflere ve protestoculara yönelik şiddetini durdurmaya çağrıldığı açıklamada, ordunun iktidarı bırakması ve demokratik olarak seçilmiş meclisi yeniden kurması talep edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Myanmar'daki durumun derhal son bulması gerektiğini açıkça belirtmesi, ordu ve yandaşlarına yönelik yaptırımları artırması, küresel silah ambargosu uygulaması gibi adımlar atması ve sivil itaatsizlik hareketine maddi ve stratejik destek sağlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BHRN İcra Direktörü Kyaw Win de Arakanlı Müslümanlar için harekete geçmedeki başarısızlıklardan ders alınması ve sivillere karşı şiddete son vermek için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın