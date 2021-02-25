Burma İnsan Hakları Ağı, BM'ye "Myanmar'a askeri ambargo uygulayın" çağrısında bulundu

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, Birleşmiş Milletlere (BM) sivil yönetime darbe yapan ve bu durumu protesto eden halka karşı silah kullanan Myanmar ordusuna askeri ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, Birleşmiş Milletlere (BM) sivil yönetime darbe yapan ve bu durumu protesto eden halka karşı silah kullanan Myanmar ordusuna askeri ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

BHRN Direktörü Kyaw Win, AA muhabirine, Myanmar'da askeri darbe sonrasında sokaklarda başlayan sivil itaatsizlik hareketine (CDM) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Win, Myanmar'da devlet çalışanlarının ve iş gücünün en az yüzde 70'inin CDM'ye katıldığını ve artan katılımlarla güçlenen CDM'nin askeri yönetimin düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Askeri yönetimin CDM üyelerini evlerine baskınlar yaparak tutukladığını aktaran Win, uluslararası toplumu Myanmar halkının direnişini desteklemeye çağırdı.

Win, BM'den Myanmar'a silah ambargosu uygulanması yönünde bir adım atılmasını beklediklerini belirterek ordunun silahları ülkenin egemenliğini korumak için değil, "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suç" işlemek için kullandığına dikkati çekti.

Mandalay şehrinde 16 yaşındaki bir insani yardım görevlisinin keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldüğünü hatırlatan Win, Myanmar halkının "acımasız rejime karşı ayakta kalmak için hayatını riske attığını" vurguladı.

Win, ordunun 2017'de insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkeden kaçmak zorunda kalan Müslümanları ülkeye geri getireceğini söyleyerek uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Ordunun, Müslümanlardan nefret eden ve Müslümanları katleden kişileri devletin yüksek mevkilerine atadığı bilgisini paylaşan Win, ülkedeki Müslümanların askeri rejime karşı sivil itaatsizlik gruplarıyla hareket ettiğini belirtti.

Win, ülkede devam eden eylemlerde birçok gencin ellerinde "Arakanlılar için üzgünüz, yapılanlara karşı durmadığımız için pişmanlık duyuyoruz" yazılı pankartlar taşıdığını sözlerine ekledi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlanmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar