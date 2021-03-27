Burma İnsan Hakları Ağı: ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da bazı şirketlere yaptırım kararından memnunuz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burma İnsan Hakları Ağı: ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da bazı şirketlere yaptırım kararından memnunuz

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Burma İnsan Hakları Ağı: ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da bazı şirketlere yaptırım kararından memnunuz

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da ordu bağlantılı şirketlere yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor
İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da ordu bağlantılı şirketlere yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BHRN'den yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin ordu ile ilişkili Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) ve Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) şirketlerine yönelik yaptırım kararının, Myanmar ordusuna "önemli bir darbe indirdiği" ve kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketlerin ordunun kendi halkına karşı kullandığı silahları finanse ettiğinin ve yaptırım kararının ülkedeki "diktatörlüğün" sonunu getirmede büyük bir rol oynayacağı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, uluslararası topluma, adı geçen şirketlere yaptırım uygulama çağrısında bulunuldu.

ABD, 25 Mart Perşembe günü MEHL ve MEC'ye yönelik yaptırımları devreye soktuğunu duyurmuş, İngiltere de bu konuda ABD ile adım attığını belirterek, MEC'e yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş
Magazin Bahar Candan Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Hakan Kutlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burma İnsan Hakları Ağı: ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da bazı şirketlere yaptırım kararından memnunuz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:59:01. #1.14#
title