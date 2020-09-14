- Burlinskoye Tuz Gölü pembeye büründü
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- Burlinskoye Tuz Gölü pembeye büründü

- Burlinskoye Tuz Gölü pembeye büründü Sibirya'nın Altay bölgesindeki Burlinskoye Tuz Gölü'nün rengi, güneşli havaların etkisiyle pembeye döndü.

14.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:02

- Burlinskoye Tuz Gölü pembeye büründü

SİBİRYA - Sibirya'nın Altay bölgesindeki Burlinskoye Tuz Gölü'nün rengi, güneşli havaların etkisiyle pembeye döndü.

Sibirya'nın Altay bölgesindeki Burlinskoye Tuz Gölü, pembeye büründü. Yaz aylarında sıcak ve kuru havalarda pembeye bürünen göl, renk değişimiyle turistlerin ilgi odağı oluyor. Gölgedeki renk değişimini ise içinde barındırdığı tuzlu su karidesleri sağlıyor. Sıcak ve nemli koşullarda gölde yaşayan mikroorganizma türü olan tuzlu su karidesi Artemica Salina, göle rengini veren pembe bir pigment yayıyor.

Pembe rengiyle kendine hayran bırakan Burlinskoye Gölü'nün şifa dağıttığına da inanılıyor. Derinliği 1 ila 2.5 metre arasında değişen göl, cilt hastalığı bulunan ziyaretçilerin akınına uğruyor.

- Burlinskoye Tuz Gölü pembeye büründü

Kaynak: İHA

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