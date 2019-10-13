Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası

13.10.2019 20:55

Afrika ülkesi Burkina Faso'da gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar edip, Fetih Suresi okudu.

Başkent Vagadugu'daki İstanbul Camisi'nde ikindi namazını kılan gençler, ardından Türkiye'nin teröristlere karşı zafer elde etmesi için Fetih Suresi'ni okuyup, dua etti.

Kaynak: AA