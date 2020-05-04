Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Burkina Faso ve Gine'den getirilen 122 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.