Burkina Faso Savunma Bakanı Simpore, durumun kontrol altında olduğunu söyledi Açıklaması

Burkina Faso'da sabah saatlerinde başkent Vagadugu'daki 2 kışladan gelen silah sesleri sonrası açıklama yapan Savunma Bakanı Barthelemy Simpore durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Simpore, başkentteki 2 askeri kışladan gelen silah seslerinin endişeye yol açması üzerine devlet kanalında açıklamalarda bulundu.

Birkaç kışlada gerginlik yaşandığını ancak genel bir hadise olmadığını belirten Simpore, durumun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Simpore, sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin asker tarafından alıkonulduğu iddialarına ilişkin de "Cumhurbaşkanı tutuklanmadı. Şu an kurumlarımızda bir sorun yok. Bu olay genele yayılmış bir hadise değil, küçük bir grup arasında geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Simpore'nin açıklamalarının ardından ülke çapında mobil internet kesintisi yaşandığı öğrenildi.

İngiliz muhabir isyancı askerler tarafından alıkonuldu

Öte yandan, Burkina Faso'da çeşitli medya organlarına çalışan İngiliz muhabir Henry Wilkins, silah seslerinin duyulduğu Sangoule Lamizana kışlasındaki askerler tarafından bir süreliğine alıkonulduğunu yazdı.

Wilkins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süreliğine Vagadugu'daki en büyük askeri kışla olan Sangoule Lamizana'daki isyancı askerler tarafından alıkonulduk. Bize bir talep listesi verdiler ve 30 dakika sonra serbest bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşıyla kışlanın etrafından geçerken, havaya uyarı ateşi açan askerler tarafından durdurulduklarını kaydeden Wilkins, kameralarına el konulduğunu ve askerlerin kendilerini kışlaya aldığını belirtti.

Wilkins, askerlerin taleplerini duyurmak için kendilerini fırsat gördüğünü ve talep listesinin ardından serbest kaldıklarını belirterek, grubun sözcüsünün ismini vermediğini yazdı.

Başkent Vagadugu'daki 2 kışlada sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş, askerin darbe yapma hazırlığında olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda asker kayıp verilmesi kamuoyunda ciddi tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısız olmakla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.