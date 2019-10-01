Burkina Faso'nun kuzeyinde saldırılar sürüyor

01.10.2019 23:18

Burkina Faso'nun kuzeyinde hafta sonundan bu yana süren saldırılarda, 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, kuzey merkez bölgesi Kangro'da kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam saatlerinde 6 kişiyi öldürdü.

Öldürülenlerin, saldırı korkusuyla köylerinden kaçan kişiler olduğu öğrenildi.

Ülkenin kuzey merkez bölgelerinden Bam'de yer alan Zimtenga kenti ve bölgedeki köylere hafta sonu silahlı saldırılar düzenlendi.

Burkina Faso haber ajansının haberlerine göre, hafta sonu saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılar nedeniyle en az 19 bin kişi köylerini terk ederek Bam bölgesinin başkenti Kongoussi'ye yöneldi.

Bam bölgesi, başkent Vagadugu'nun 115 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA