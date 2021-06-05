Burkina Faso'da bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti. Gece karanlığında gelen teröristlerin evleri ve dükkanları yerle bir ettiği bildirildi.