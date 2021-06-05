Burkina Faso'da bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti. Gece karanlığında gelen teröristlerin evleri ve dükkanları yerle bir ettiği bildirildi.
Batı Afrika'da yer alan Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 100'e yakın sivil öldürüldü.
GECE KARANLIĞINDA GELDİLER
Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde yer alan Solhan köyüne gece karanlığında gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığı, evleri ve çarşıda yer alan dükkanları yaktığı bildirildi. Burkina Faso hükümeti silahlı saldırganları 'teröristler' olarak adlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan