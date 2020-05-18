Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri birliğe terör saldırısı: 4 ölü
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Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri birliğe terör saldırısı: 4 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde, teröristlerin askeri birliğe düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri birliğe terör saldırısı: 4 ölü
18.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:48

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde, teröristlerin askeri birliğe düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklar, Loroum vilayetinin Banh bölgesindeki askeri noktaya teröristlerin pikapa entegre edilmiş ağır silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 gönüllü güvenlik görevlisi ve 1 askerin hayatını kaybettiğini belirten kaynaklar, askerlerin saldırıyı püskürttüğünü kaydetti.

Kaynaklar, aynı bölgede 4 gün önce de teröristlerin devriye atan bir askeri birliği pusuya düşürdüğü ve çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği bilgisini baylaştı.

Mali sınırındaki Banh bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzey hattı, 2018'den bu yana sık sık terör saldırılarına uğruyor.

Teröristler idari binaları hedef aldı

Diğer yandan ülkenin resmi haber ajansı AIB'e göre, dün akşam silahlı kişiler, ülkenin doğusunda yer alan Tapoa vilayetinin Botou kentindeki orman bürosu, polis karakolu, gümrük ve belediye binalarını kundakladı.

Olayda can kaybının olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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