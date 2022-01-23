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Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri duyuldu

Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri duyuldu
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Vagadugu'daki Baba Sy et Sangoule Lamizana askeri kamplarından silah sesleri geldiği kaydedildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Vagadugu'daki 2 askeri kışladan silah sesleri geldiği doğrulanırken, darbe girişiminin söz konusu olmadığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Alkassoum Maiga imzalı açıklamada, halk sükunete davet edildi.

Ülkede geçen haftalarda çok sayıda asker, darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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