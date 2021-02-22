Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

22.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:38
Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Vali Gürel, 27. Yasama Dönemi Türkiye-Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Büyükelçi Sere, Burkina Faso Kültür Ataşesi Edwige Zagre ve Burkina Faso Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry'i makamında kabul etti.

Büyükelçi Sere ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sere ve beraberindeki heyet daha sonra Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Meghan Markle Defne Samyeli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:39:44. #1.16#
title