Burkina Faso'dan Tunus'a Uzanan "Kur'an Yolculuğu"

KAYRAVAN (AA) – NACİH EZ-ZAĞDUDİ - Burkina Faso'lu Yusuf Kunfi (45), yıllar önce ülkesinden ayrılıp kilometrelerce yol katederek geldiği Tunus'ta başladığı Kuran-ı Kerim yolculuğunu, şimdi eğitmen olarak sürdürüyor.

Küçük yaşta geldiği Tunus'un Kayravan kentinde hafızlık ve İslami ilimler alanında eğitimini tamamlayan ve 1991'de ülkesine dönen Kunfi, yıllardır ülkesinde kendisi gibi hafızlar yetiştiriyor. Yalnızca Burkina Faso'nun Djibo kentinde kurduğu Kuran-ı Kerim medresesinde hocalık yapmakla yetinmeyen Kunfi, yetenekli ve başarılı talebelerini Tunus'a getirerek burada eğitim görmeleri için gerekil imkanları sağlamaya çalışıyor.

Kunfi, hem talebelerini kendisinin de hafızlığını tamamladığı "Kuran-ı Kerim Cemiyeti"ne kaydettirmek, hem de hocalarını ziyaret etmek için zaman zaman Tunus'a geliyor.

Yine böyle bir amaçla Tunus'un Kayravan kentine gelen Kunfi, AA muhabirine küçük yaşta başlayan Kur'an-ı Kerim yolculuğunu anlattı.

Burkina Fasolu bazı öğrencilerini İslami ilimler alanında çok iyi yetişerek kendisiyle beraber Djibo'da kurduğu Kuran-ı Kerim medresesinde eğitmenlik yapmaları için Kayravan'a getirdiğini belirten Kunfi, "Djibo'daki medresede yaptığımız çalışmalar sayesinde kentte İslam'ı kabul edenlerin sayısı arttı." dedi.

Burkina Fasolu Kunfi'nin Kayravan'a geliş hikayesi

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Djibo kentinin Kayravan'a uzaklığının yaklaşık 4 bin kilometre olduğunu ve 12 saatlik bir uçak yolculuğu sonrası Tunus'a ulaştığını ifade eden Kunfi, çocukluğunda ismini sadece kitaplarda okuduğu bu kente yıllar önce amcası ile bir konferans vesilesiyle geldiğini söyledi.

Bu konferansta ileride hocası olacak Şeyh Abdurrahman Halif'le tanıştığını ve onun ön ayak olması sayesinde Kayravan'daki Kuran-ı Kerim Cemiyetinde İslami ilimler eğitimi almaya başladığını dile getiren Kunfi, "Burada sadece eğitim almakla kalmadım sevgi ve ilgi de gördüm." diye konuştu.

Kunfi, Kuran-ı Kerim hıfzını diğer arkadaşlarından çok daha kısa sürede tamamladığını ve 3 yıllık bir eğitimin ardından ülkesine dönerek memleketi Djibo'da amcasıyla birlikte çeşitli okullarda hafızlık ve Arapça eğitimi verdiğini ifade etti.

Kayravan'dan ayrıldığı günden bu yana kendisi ve amcasının yaklaşık 500 hafız yetiştirdiğini aktaran Kunfi, yıllar önce 10 talebe ile açtıkları medresede bugün yılda 30-50 hafız yetiştirdiklerini kaydetti.

Bu süreçte Türkiye'den de bir derneğin kendilerine destek verdiğini söyleyen Kunfi, "Derneği ben aramadım, kendileri benimle iletişime geçtiler. Talebelerin eğitimi için medrese ve cami bulunmasında, geçimlerinin sağlanmasında yardımcı oldular." dedi.

Kunfi, talebelerinin tamamını yetim çocuklardan seçtiğini ve bu talebelerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından ülkedeki 14 bölgeye dağılarak buralarda yeni kurs ve yurtlar açtıklarını anlattı.

Kunfi ayrıca Kayravan'daki Kur'an Cemiyeti'nden mezun olanların da hafız yetiştirme konusunda kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Çocuklar okul eğitimini sürdürüyor

Hafızlık yapan talebelerinin aynı zamanda normal okullardaki eğitimlerini sürdürdüğünü söyleyen Kunfi, hafızlığını tamamlayan pek çok öğrencisinin başarıyla üniversiteden de mezun olduğunu aktardı.

Tunus'ta kendilerinden ders aldığı ve çok büyük saygı duyduğu hocalarını da ziyaret etme imkanı bulduğunu dile getiren Kunfi, 14-21 yaşlarında Burkina Fasolu 5 talebenin Kayravan'daki Kur'an Cemiyetine kayıtlarını yaptırdığını ifade etti.

Kunfi ayrıca, kendisini bekleyen yaklaşık 400 talebe olduğunu ve kendisine yardımcı olacak hocalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ülkemdeki Kur'an kurslarında özellikle Kayravan'daki cemiyetten mezun olan hocalara çok ihtiyaç var. Arapça, Kuran-ı Kerim ve fıkıh öğretecek yeterliliğe sahip eğitimcilere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Tarih boyunca Kayravan'dan yayılan Kur'an mesajı

Öte yandan Kayravan'daki Kur'an-ı Kerim Cemiyeti Başkanı Dr. Muhammed el-Habib el-Alani ise Kayravan'ın fıkıh alimleri, kaynak kitapları ve Ukbe bin Nafi Camisi'ne dayanan kültürel mirası sayesinde yıllardır İslami ilimler konusunda ağırlığını koruduğunu söyledi.

Kayravan'ın tarih boyunca iyi bir şöhrete sahip olduğuna işaret eden Alani, her yıl İslami ilimler konusunda eğitim almak isteyen çok sayıda Afrikalı öğrenciyi kabul ettiklerini kaydetti.

Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin Kur'an ezberinin yanı sıra Arapça, fıkıh, tefsir ve hadis gibi dersler gördükleri 3-4 yıl süren bir eğitimin ardından ülkelerine döndüğünü aktaran Alani, buradan mezun olan öğrencilerin Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bir çok ülkenin enstitülerinde çalışmalarını sürdürmelerine imkan sağlayan bir sertifika aldıklarını ve bu sertifika ile Kur'an ve dini ilimler eğitiminin verildiği özel okullar da açabildiklerini kaydetti.

Kayravan Kur'an-ı Kerim Cemiyeti Başkanı Alani son olarak, bu yıl mezun olan Afrikalı öğrencilerin ülkelerine dönerek öğrendiklerini köylerindeki çocuklara aktaracağını belirterek, "Sahabe ve tabiin tarafından Kayravan'a ulaştırılan Kur'an mesajı bu gençlerle uzak coğrafyalara yayılmaya devam ediyor." dedi.