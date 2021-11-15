Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 32'ye çıktı - Haberler
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Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde orduyu hedef alan terör saldırısında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde orduyu hedef alan terör saldırısında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

İletişim Bakanı ve Hükümet sözcüsü Ousseni Tamboura yaptığı açıklamada, kuzeydeki Soum ilçesinde dün jandarma birliğine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'den 32'ye çıktığını bildirdi.

Tamboura, hayatını kaybedenlerin 28'inin asker, 4'ünün sivil olduğunu belirtti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de olay dolayısıyla 3 günlük yas ilan etti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar gerçekleştirse de Mali'de konuşlu terörist grupları yok edemiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu yılın geride kalan döneminde 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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