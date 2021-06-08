Burkina Faso'daki terör saldırısı 3 binden fazla kişiyi göç ettirdi

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köye düzenlenen ve en az 160 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle 3 binden fazla kişi bölgeden ayrıldı.