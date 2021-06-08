Burkina Faso'daki terör saldırısı 3 binden fazla kişiyi göç ettirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burkina Faso'daki terör saldırısı 3 binden fazla kişiyi göç ettirdi

Burkina Faso'daki terör saldırısı 3 binden fazla kişiyi göç ettirdi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köye düzenlenen ve en az 160 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle 3 binden fazla kişi bölgeden ayrıldı.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köye düzenlenen ve en az 160 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle 3 binden fazla kişi bölgeden ayrıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Sahel bölgesindeki Solhan köyüne hafta sonu düzenlenen ve en az 160 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının bölgedeki iç göçü tetiklediği belirtildi.

Bölge halkının, güvenlik endişesiyle civar köylerdeki yakınlarına sığındığı kaydedilen açıklamada, 2 bini çocuk 3 bin 300 kişinin evlerini terk ettiği vurgulandı.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

Ülkede 2019'dan bu yana 1,2 milyon kişi saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Sahel bölgesinde yer alan Solhan köyünde, 5 Haziran gecesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda en az 160 kişi yaşamını yitirmiş, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi
Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Merih Demiral Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burkina Faso'daki terör saldırısı 3 binden fazla kişiyi göç ettirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:42:40. #1.15#

title