Burkina Faso'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi
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Burkina Faso'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi

Burkina Faso'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Burkina Faso'da Hantoukoura köyüne 3 Mayıs'ta yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Burkina Faso'da Hantoukoura köyüne 3 Mayıs'ta yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda Nijer sınırına yakın Hantoukoura köyüne 3 Mayıs'ta silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda ölü sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "saldırıya cesurca karşılık veren" bölgedeki korucuların, 11 teröristi etkisiz hale getirdiği de ifade edildi.

Saldırganların bulunması için operasyonların devam ettiği bilgisini paylaşan hükümet, bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için halkın güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 10'dan fazla sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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