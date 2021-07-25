Burkina Faso'da yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik nedeniyle ülkeden ayrıldı
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Burkina Faso'da yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik nedeniyle ülkeden ayrıldı

Burkina Faso'da yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik nedeniyle ülkeden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Burkina Faso'da yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişinin güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Burkina Faso'da yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişinin güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Burkina Faso'da artan güvenlik sorunu ve terör saldırıları nedeniyle ülke sakinlerinin evlerinden ayrılmak durumunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, ocaktan bugüne kadar 17 bin 500 kişinin ülkeden ayrıldığı, halihazırda 38 bin kişinin de komşu ülkelerde sığınmacı olduğu kaydedildi.

Burkina Fasolu sığınmacıları ağırlayan ülkeler arasında Mali, Nijer, Benin ve Fildişi Sahili yer alıyor.

Nüfusun yüzde 6'sına karşılık gelen yaklaşık 1,3 milyon kişi de son 2 yılda ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede 2018'den bu yana terörle mücadele için 1,3 milyar dolar harcandığı açıklanmıştı.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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