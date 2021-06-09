Burkina Faso'da, Togo'ya kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 555 kaplumbağa ele geçirildi

Burkina Faso'da Togo'ya kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 555 kaplumbağa ele geçirildi.

Burkina Faso'da Togo'ya kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 555 kaplumbağa ele geçirildi.

Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Togo'ya gönderilmek üzere yasa dışı yollarla Mali'den ülkeye sokulan 555 kaplumbağaya el konulduğu belirtildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türler arasında oldukları değerlendirilen kaplumbağaların, Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından kabul edilen Batı Afrika'da, kaplumbağalar genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

Burkina Faso'da 11 Mayıs'ta da piyasa değerinin 30 bin dolar olduğu tahmin edilen 14 fil dişine el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan