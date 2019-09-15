Burkina Faso'da terörizmle mücadele zirvesi

15.09.2019 05:54

Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Sahel bölgesinde artan terör tehdidine ilişkin, "Batı Afrika'daki teröre karşı çok uluslu girişimlerimizi koordine etmeye devam etmeli ve terörle mücadeleyi öncelikli hale getirmeliyiz." dedi.

Burkina Faso'da, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri bölgede artan terör faaliyetlerine karşı alınacak acil önlemleri görüşmek için başkent Vagadugu'da olağanüstü toplandı.

Zirvede, Senegal, Nijerya, Mali, Çad ve Moritanya'nın da aralarında bulunduğu ECOWAS'a üye toplam 15 ülkenin liderleri yer aldı.

Nijer Cumhurbaşkanı ve ECOWAS Dönem Başkanı Mahamadou Issoufou zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Batı Afrika'daki teröre karşı çok uluslu girişimlerimizi koordine etmeye devam etmeli ve terörle mücadeleyi öncelikli hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Issoufou, Sahel bölgesindeki güvenlik krizinin tetikleyicisi olarak gördüğü Libya'daki krizin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliğine (AfB) çağrıda bulunarak, bölgedeki terörizmi ortadan kaldırmak için 2020-2024 öncelikli eylem planını bir an önce onaylamalarını talep etti.

Cumhurbaşkanı Issoufou, söz konusu eylem planı bütçesinin aralık ayında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlecek olağan zirvede sonuca bağlanacağını da vurguladı.

ECOWAS üyeleri arasında istihbarat mekanizması

Öte yandan zirvede alınan kararlar neticesinde ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlıkları arasında, terörizmle mücadele konusunda güvenlik hizmetlerinin etkin kılınası ve bu yöndeki tüm girişimlerin daha hızlı koordine edilmesi için istihbarat paylaşımı mekanizması kurulacak.

Buna ek olarak birliğin terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerin sınırları boyunca düzenli ortak devriyelerin yapılması için acil olarak 1 milyar dolarlık bütçe sağlanacak.

Zirvede ayrıca topluluğun terörle mücadelesini teknik ve finansal olarak desteklemek için ECOWAS ülkeleri başta olmak üzere BM, AfB, AB ile uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

ECOWAS, 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Liberya, Sierra Leone, Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, Burkina Faso ve Benin bulunuyor.

Kaynak: AA