Burkina Faso'da teröristlere ait büyük bir "lojistik üs" ele geçirildi

17.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:46

Terör saldırılarının arttığı Burkina Faso'nun kuzeyinde teröristlere ait büyük bir lojistik üs bulunduğu bildirildi.

Yerel basına göre, güvenlik güçleri, Soum vilayetinin Belhouro kırsalına operasyon düzenledi.

Jandarma kaynakları operasyonda çok sayıda ağır silah, patlayıcı maddde, askeri mühimmat ve motosikletin bulunduğu askeri bir üsün ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı başarılı şekilde yürütülen operasyona katılan askerleri kutladı.

Ülkenin son bir yıldır sık sık terör saldırılarına maruz kalan ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği kuzey ve doğu bölgelerinde ordu kasım ayında büyük çaplı temizlik operasyonu başlatmıştı.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Kaynak: AA