Burkina Faso'da terör zanlılarının duruşmaları grev nedeniyle ertelendi

Burkina Faso'da terör zanlılarının hafta başı başlayan yargılamalarına, gardiyanların grevi nedeniyle 1 günlük ara verildi.

Burkina Faso'da terör zanlılarının hafta başı başlayan yargılamalarına, gardiyanların grevi nedeniyle 1 günlük ara verildi.

Başkent Vagadugu'daki Ouaga Büyük Daire Hakimi Emile Zerbo, gardiyanların grev kararı nedeniyle sanıkların mahkeme salonuna getirilemediğini ve 4 gündür devam eden duruşmalara 1 günlük ara verildiğini söyledi.

Zerbo, bugün görülmesi gereken dosyaların 13 Ağustos'taki duruşmaya sarktığını dile getirdi.

Yargı kaynakları grevin nedenine ilişkin bilgi paylaşmazken sendikalar, gardiyanların daha iyi çalışma koşulları talebiyle iş bıraktığını kaydetti.

Ülke tarihinde ilk kez terör zanlılarının hakim karşısına çıktığı hafta başında görülmeye başlanan duruşmalar, 13 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Şimdiye kadar yapılan yargılamalarda 2 kişi, bir okulu yakmak ve öğretmenlerin cep telefonu ve paralarını gasp etmekten 20'şer yıl hapis cezası aldı.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan