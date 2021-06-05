Burkina Faso'da terör saldırısı: Yaklaşık 100 sivil katledildi

Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan bir köye gerçekleştirilen saldırı sonucu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan bir köye gerçekleştirilen saldırı sonucu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Nijer sınırında yer alan Yagha bölgesine bağlı Solhan köyüne gerçekleştirilen terör saldırısıyla sarsıldı. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların ülkenin kuzeyindeki köye Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece baskın düzenlediği, yaklaşık 100 sivili öldürdüğü bildirildi. Bölgenin giderek artan şiddet dalgasıyla karşı karşıya olduğu, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Saldırganlar "terörist" olarak nitelendirilirken, evlerin ve pazar yerlerinin de yakıldığı aktarıldı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde El Kaide ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı saldırılar, yıl başından bu yana özellikle Burkina Faso, Mali ve Nijer'de keskin bir şekilde artış gösterirken, en ağır darbeyi siviller aldı. Burkina Faso'daki şiddet, 2 yıldan fazla bir süre içinde 1.14 milyondan fazla kişiyi yerinden etti. Yoksulluk ve kuraklık çeken ülke, aynı zamanda komşu Mali'deki saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayan yaklaşık 20 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı