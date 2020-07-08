Burkina Faso'da son 7 ayda en az 180 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Burkina Faso'nun kuzeyindeki Djibo kenti yakınlarında son 7 ayda en az 180 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğunu bildirerek, güvenlik güçlerini toplu yargısız infazlarda bulunmakla itham etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Burkina Faso'nun kuzeyindeki Djibo kenti yakınlarında son 7 ayda en az 180 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğunu bildirerek, güvenlik güçlerini toplu yargısız infazlarda bulunmakla itham etti.

HRW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Djibo kenti sakinleri Kasım 2019-Haziran 2020 döneminde, hepsi erkek, sayıları 3 ila 20 olan, gruplar halinde yol kenarlarına, köprü altlarına, tarlalara ya da boş arazilere bırakılmış cesetler buldu.

Tamamı Djibo'nun 5 kilometre yakınındaki alanlara görülen cesetlerin çoğu, mart ve nisanda toplu cenazelerle gömüldü.

Kent sakinleri, giysi ve fiziksel özelliklerinden yola çıkarak cesetlerin çoğunun Fulanilere ait olduğunu, bu kişilerin gözleri kapalı ve elleri bağlanmış şekilde vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Cesetlerin genelde güvenlik güçleri tarafından tutuklandığına şahit oldukları kişilere ait olduklarını belirten Djibo sakinleri, infazların güvenlik güçleri tarafından yapıldığına inandıklarını belirtse de infazları görmediklerini ifade etti.

Genellikle gece silah silah sesleri duyduktan sonra sabahları cesetlerin bulunduğunu aktaran kent sakinleri, Djibo'da geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını, sadece güvenlik güçlerinin bu yasaktan muaf tutulduğunu kaydetti.

Bazı Djibolular, ölenleri tanıdıklarını, cesetlerin çoğunun terör gruplarının saldırıları nedeniyle köylerinden kaçarak Djibo yakınlarına sığınan yerinden edilmiş kişilere ait olduğunu aktardı.

HRW Sahel Direktörü Corinne Dufka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burkina Faso yönetimi, Djibo'yu kimin ölüm tarlasına çevirdiğini ortaya çıkarmalı." ifadesini kullandı.

Eldeki verilerin hükümete bağlı güvenlik güçlerini işaret ettiğini belirten Dufka, konunun tarafsız şekilde araştırarak sorumluların yargı önüne çıkartılması gerektiğini kaydetti.

Dufka, cesetlerin mezarlardan uygun şekilde çıkarılarak ailelerine teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümet: İnfazlar terör grupları tarafından yapılmış olabilir

Savunma Bakanı Moumina Cheriff Sy ise hükümete konuyu 28 Haziran'da bildiren HRW'ye 3 Temmuz'da verdiği cevapta, suçlamaları araştıracaklarını, güvenlik operasyonlarında insan haklarına saygı duyduklarını kaydetti.

Sy, infazların bölgede faaliyet gösteren, ordu üniforma, araç ve mühimmatlarını çalan terör grupları tarafından da yapılmış olabileceğini belirterek, "Halk, bazen silahlı terör grupları ile Savunma ve Güvenlik Güçleri arasında farkı ayırt edemiyor." ifadesini kullandı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzey ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla insan öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Kaynak: AA