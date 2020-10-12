Burkina Faso'da sivillere saldırı: 3 ölü
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Burkina Faso'da sivillere saldırı: 3 ölü

12.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:04
Burkina Faso'da sivillere saldırı: 3 ölü

Burkina Faso'da sivillere düzenlenen saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da sivillere düzenlenen saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Oudalan bölgesinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, cumartesiyi pazara bağlayan gece ülke içi yer değiştiren bir gruba saldırdı.

Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, olayı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede Merkez-Kuzey bölgesinde 4 Ekim'de ülke içi yer değiştiren sivillere düzenlenen saldırıda da 25 kişi öldürülmüştü.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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