Burkina Faso'da silahlı saldırılar: 21 ölü

Burkina Faso'da silahlı saldırganların insanların üzerine ateş açması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, son iki gün içinde silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini; 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İlk saldırı Mali sınırına yakın Loroum bölgesinde bulunan Nassingre kasabasında meydana geldi ve aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Arbinda şehrinde meydana geldi. Yerel medya bu saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA