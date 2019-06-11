Burkina Faso'da silahlı saldırılar: 21 ölü
– Burkina Faso'da silahlı saldırganların insanların üzerine ateş açması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
– Burkina Faso'da silahlı saldırganların insanların üzerine ateş açması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, son iki gün içinde silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini; 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İlk saldırı Mali sınırına yakın Loroum bölgesinde bulunan Nassingre kasabasında meydana geldi ve aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Arbinda şehrinde meydana geldi. Yerel medya bu saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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