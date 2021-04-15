Burkina Faso'da silahlı saldırıda en az 8 korucu öldü
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Burkina Faso'da silahlı saldırıda en az 8 korucu öldü

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Burkina Faso'da silahlı saldırıda en az 8 korucu öldü

Burkina Faso'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda en az 8 korucu yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda en az 8 korucu yaşamını yitirdi.

Güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeyinde yer alan Boulogne Siguidi bölgesinde silahlı kişilerin korucuları hedef alan saldırısında en az 8 korucunun öldüğünü, 3'ünün kayıp olduğunu ifade etti.

Yetkililer, aynı bölgede asker konvoyunu hedef alan silahlı kişiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını, saldırganlardan en az 6'sının öldürüldüğünü belirtti.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesi yetkilileri, terörle mücadele kapsamında Sahel'de uygulanan sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren 45 gün uzatıldığını açıkladı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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