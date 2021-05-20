Burkina Faso'da silahlı saldırıda en az 13 sivil öldü
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Burkina Faso'da silahlı saldırıda en az 13 sivil öldü

Burkina Faso'da silahlı saldırıda en az 13 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Burkina Faso'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, en az 13 sivil yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, en az 13 sivil yaşamını yitirdi.

Güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeyinde Sahel bölgesine bağlı Adjararay köyünde, silahlı kişilerin saldırısında, en az 13 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken yetkililer, saldırı nedeniyle köy sakinlerinin güvenli bölgelere doğru kaçtığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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