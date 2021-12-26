Burkina Faso'da silahlı saldırıda 41 kişi öldürüldü

Burkina Faso'nun Loroum eyaletinde, hükümetin desteklediği Anavatan Savunma Gönüllüleri'nden 41 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

Burkina Faso'da hükümet sözcüsü Alkassoum Maiga yaptığı açıklamada, Loroum eyaletinde Perşembe günü hükümet ve ordu tarafından oluşturulan Anavatan Savunma Gönüllüleri'ne (VDP) silahlı gruplar tarafından pusu kurulduğunu ifade etti. Saldırıda 41 VDP üyesinin öldürüldüğünü söyleyen Maiga, jandarmanın kimlik tespit çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.

Hükümet saldırının ardından Pazar ve Pazartesi günü ulusal yas ilan etti.

Burkina Faso'da silahlı örgütler tarafından düzenlenen şiddet olaylarının yükselişe geçtiği 2015'ten bu yana binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. - OUAGADOUGOU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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