Burkina Faso'da silahlı saldırıda 3 jandarma, 4 korucu öldü
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Burkina Faso'da silahlı saldırıda 3 jandarma, 4 korucu öldü

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Burkina Faso'da silahlı saldırıda 3 jandarma, 4 korucu öldü

Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 jandarma ve 4 korucu öldü.

Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 jandarma ve 4 korucu öldü.

Güvenlik yetkilileri, silahlı kişilerin, ülkenin doğusundaki Tanwalbugu köyünde jandarma kontrol noktasına saldırdığını, silahlı kişiler ile jandarma arasında çatışma çıktığını ifade etti.

Köydeki korucuların jandarmaya destek verdiğini söyleyen yetkililer, çatışmada 3 jandarma ile 4 korucunun öldüğünü söyledi.

Hastane yetkilileri de çatışmada 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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