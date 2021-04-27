Burkina Faso'da silahlı saldırıda 20'ye yakın sivil öldü
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Burkina Faso'da silahlı saldırıda 20'ye yakın sivil öldü

Burkina Faso'da silahlı saldırıda 20'ye yakın sivil öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda 20'ye yakın sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda 20'ye yakın sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Seno bölgesine bağlı Seytenga köyünde silahlı kişilerin saldırısında yaklaşık 20 sivilin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, saldırıdan kaçan Seytenga sakinlerinin civar köylere sığındığını ifade etti.

Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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