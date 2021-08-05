Burkina Faso'da silahlı grup 30 kişiyi katletti
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Burkina Faso'da silahlı grup 30 kişiyi katletti

Burkina Faso'da silahlı grup 30 kişiyi katletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burkina Faso Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından aralarında askerlerinde bulunduğu 30 kişinin öldürdüğünü bildirdi.

Burkina Faso Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından aralarında askerlerinde bulunduğu 30 kişinin öldürdüğünü bildirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde Nijer sınırı yakınlarında yer alan dün öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir silahlı grubun Markoye kasabası yakınlarındaki köylere saldırdığı bildirildi. Burkina Faso Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı grubun bölgede düzenlediği baskınlara güvenlik güçlerinin yanıt verdiği ve çatışma çıktığı aktarılırken, silahlı saldırganlar tarafından 11 sivil, 15 asker ve hükümet yanlısı 4 milisin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 10'dan fazla saldırganın da öldürüldüğü aktarılırken, ordunun bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdiği ifade edildi. Silahlı grubun düzenlediği silahlı saldırıları henüz üstelenen bir terör örgütü olmazken, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye bağlı teröristler son yıllarda Burkina Faso, Mali ve Nijer'de binlerce insanı katlederken, milyonlarca insanı yerinden etti.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Burkina Faso'nun Nijer sınırında yer alan Yagha bölgesine bağlı Solhan köyünde düzenlenen terör saldırısında 20'si çocuk 160 kişi hayatını kaybetmiş, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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